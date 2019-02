Empfehlung - CDU richtet auf Parteitag Warnung an Konkurrentin Krabbe

Lohne Der „Fall Henni Krabbe“ beschäftigte den gut besuchten Kreisparteitag der Grafschafter CDU kurz aber heftig. In seinem Bericht erklärte Vorsitzender Reinhold Hilbers, der im Amt bestätigt wurde, noch einmal den Ablauf des Kontakts des CDU-Vorstands mit der Bad Bentheimerin. Krabbe habe bereits vor längerer Zeit ihr Interesse für eine Landratskandidatur gezeigt. Der Kreisvorstand habe Krabbe deutlich erklärt, dass sie sich auf der Mitgliederversammlung für eine Kandidatur vorschlagen lassen oder selbst einbringen könne. Sie sei zwischenzeitlich der CDU beigetreten. Sowohl die Wahlkommission als auch der Kreisvorstand hätten sich dennoch einstimmig für die Kandidatur von Uwe Fietzek ausgesprochen, da sie ihn für den geeigneteren Kandidaten gehalten hätten. Darüber sei Krabbe informiert worden. „Wir wählen unsere Kandidaten immer in Urwahl“, so Hilbers. Aber Krabbe habe sich nicht den Mitgliedern des Parteitags zur Wahl gestellt und auch die Versammlung habe sich einstimmig für Fietzek ausgesprochen. Damit sei eine demokratische Entscheidung getroffen worden. Krabbe sei wiederholt offen und transparent vom Sachstand informiert worden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/cdu-richtet-auf-parteitag-warnung-an-konkurrentin-krabbe-283413.html