CDU-Kreisvorstand will Uwe Fietzek als Landrat

Nordhorn Uwe Fietzek will Grafschafter Landrat werden. Der 56-Jährige möchte als CDU-Kandidat für die Nachfolge von Amtsinhaber Friedrich Kethorn antreten, der zum 1. November 2019 in den Ruhestand wechselt. Seine Bewerbung hat Fietzek am Freitagvormittag während einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz bekannt gegeben.

Der CDU-Kreisvorstand habe am Donnerstagabend einstimmig beschlossen, Uwe Fietzek als Kandidaten vorzuschlagen, berichtete Kreisvorsitzender Reinhold Hilbers. Die offizielle Nominierung soll im Rahmen einer Mitgliederversammlung am 24. November erfolgen, bei der alle Mitglieder der Grafschafter CDU stimmberechtigt sind. Ob Fietzek dann parteiinterne Gegenkandidaten haben wird, ist offen. Bis Anfang November können weitere Bewerber ihren Hut in den Ring werfen.

Gewählt wird der Grafschafter Landrat direkt von den Bürgern, und zwar voraussichtlich am 26. Mai 2019, also parallel zur Europawahl. Für dieses Datum hat sich mittlerweile der nicht öffentlich tagende Kreisausschuss ausgesprochen. Über den Termin muss nun aber noch der Kreistag abschließend entscheiden.

Der Kreisvorstand der Grafschafter SPD hatte bereits im Juni den Bad Bentheimer Bürgermeister Dr. Volker Pannen als seinen Landratskandidaten vorgestellt (die GN berichteten). Auch bei den Sozialdemokraten haben nun die Mitglieder das letzte Wort, wer für ihre Partei antreten wird. Pannen könnte also ebenfalls noch parteiinterne Konkurrenz bekommen, gegen die er sich zunächst bei einem Parteitag durchsetzen müsste. Ob weitere Parteien Kandidaten aufstellen oder ob Einzelbewerber antreten, ist noch offen.

Fietzek ist und bleibt parteilos

Uwe Fietzek ist Erster Kreisrat und damit in der Grafschafter Kreisverwaltung Stellvertreter des Landrates. Einer politischen Partei gehört der Wahlbeamte nicht an. Er betonte auf GN-Nachfrage, auch als Bewerber und möglicher künftiger Landrat parteilos bleiben zu wollen. Gleichwohl trete er ausdrücklich als Kandidat der CDU an, betonten sowohl Fietzek als auch Parteivorsitzender Hilbers.

Uwe Fietzek habe „Gespür für die Menschen“ und „über Jahre bewiesen, dass er für diese Position geeignet ist“. Das sei für den CDU-Kreisvorstand wichtiger als die Parteizugehörigkeit, erklärte Hilbers. Gleichwohl werde Fietzek im Falle seiner Wahl für die CDU „ein Landrat, dem wir vertrauen können und der unsere Ziele teilt“.

Uwe Fietzek ist 56 Jahre alt und lebt in Lohne. Er ist verheiratet, hat zwei Kinder und wird in Kürze Großvater. Privat interessiert er sich für Sport, fährt gerne Fahrrad und angelt. Er blickt auf eine lange Erfahrung in der Verwaltung zurück. Nach seiner Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten bei der Stadt Lingen, Abitur und dualem Studium arbeitet der Diplom-Verwaltungswirt seit 1987 in der Grafschafter Kreisverwaltung. Im Alter von 29 Jahren übernahm er dort die Leitung der Personalabteilung, im Anschluss führte er zunächst den Fachbereich Gesundheit und Soziales, danach den für Finanzen, Personal und Organisation. 2003 wurde er zum Kreisrat gewählt und 2011 in dieser Position bestätigt. 2015 wählte ihn der Kreistag schließlich zum Nachfolger von Hans-Werner Schwarz als Erster Kreisrat. Als aktuelle „Nummer 2“ in der Kreisverwaltung sei die Kandidatur für die Position des Landrates für ihn nun „der logische nächste Schritt in meiner politischen Vita“, sagte Uwe Fietzek am Freitag den GN.

Ziel seines Wahlkampfes werde es vor allem sein, „den Menschen Uwe Fietzek“ in der Grafschaft bekannter zu machen. Als Landrat strebe er eine enge Zusammenarbeit sowohl mit den ehrenamtlich tätigen Politikern als auch mit den Städten und Gemeinden in der Grafschaft an, betonte der Bewerber: „Das Bild einer Behördenhierarchie ist antiquiert.“ Der Landkreis befinde sich „in einem Wettbewerb der Kommunen“. Er müsse zwar zu Kooperationen bereit sein, den Wettbewerb aber auch gewinnen wollen. „Aufgabe eines Landrates ist es, immer wieder anzutreiben und ja nicht in ein Phlegma zu verfallen“, erklärte Fietzek. Letztlich basiere die Unabhängigkeit und Eigenständigkeit des Landkreises Grafschaft Bentheim auf ihrer finanziellen Stärke. „Wer schwächelt, wird zum Kandidaten für Fusionen“, warnte Fietzek.