CDU-/FDP-Kreistagsgruppe will Schuldentilgung vorantreiben

Nordhorn/Freren Die CDU/FDP-Kreistagsgruppe nimmt Stellung zu den Haushaltsplänen für den Landkreis im kommenden Jahr. Aus den Vorlagen der Kreisverwaltung ergibt sich ein Anstieg der Kreisumlage auf 71 Millionen Euro und zusätzliche Mitteln aus dem Finanzausgleich. Insgesamt erhöhen sich die Einnahmen des Kreises um 1,5 Millionen Euro. Diese Gelder sollen nach Auffassung der CDU und FDP in Übereinstimmung mit der Kreisverwaltung dazu genutzt werden, den Verschuldungsstand weiter zu senken. Mit dem von der Verwaltung vorgeschlagen Verzicht auf Verlängerungen von Krediten ist eine Sondertilgung in Höhe von ungefähr 2,5 Millionen Euro möglich. Reinhold Hilbers: „Diese Tilgung wird von uns ausdrücklich begrüßt und unterstützt. Gerade in steuerlich guten Zeiten ist es wichtig, alle freien Mittel zum Schuldenabbau einzusetzen, statt mit der Gießkanne Geld auszugeben. Auch in Zeiten hoher Steuereinnahmen wollen wir sparsam bleiben!“

Auch die im Entwurf vorgesehene Senkung der Kreisumlage ist für CDU und FDP wichtig. Damit erhalten die Kommunen eine Entlastung in Höhe von rund 2,3 Millionen Euro. Sie können diese Senkung benutzen, um ihrerseits wichtige Investitionen voranzubringen, Kredite zu tilgen oder aber Steuern und Abgaben zu senken.

Daneben hat die CDU-/FDP-Kreistagsgruppe richtige Entscheidung getroffen: Mit 10.000 Euro möchte die Gruppe den Verein Otto-Pankok in Gildehaus dabei unterstützen, an das jüdische Leben in der Grafschaft zu Zeiten des Zweiten Weltkrieges zu erinnern und den Nachlass von Hella Wertheim auszustellen. Konkret will der Verein dafür einen Anbau errichten.

Auch der Ansatz für die Bezuschussung von Zelten und anderem Material für die Zeltlager der Jugend soll erhöht werden. Außerdem soll die Sanierung von Radwegen weiter vorangebracht werden. Bereits im vergangenen Jahr hat die CDU-/FDP-Kreistagsgruppe ein Programm mit einer Million Euro für die nächsten Jahre aufgelegt. Dieses Programm soll um weitere 250.000 Euro erhöht werden, um den Sanierungsbedarf an den Radwegen schneller beheben zu können. „Für einen fahrradfreundlichen Landkreis ist es wichtig, die Radwege-Infrastruktur nicht nur weiter auszubauen, sondern auch bestehende Radwege in einem guten Zustand zu halten“, ist sich Hilbers sicher. Zudem sollen an das Kloster Frenswegen und die Jägerschaft für den Schießstand in den nächsten drei Jahren jeweils 50.000 Euro fließen. Die Eissporthalle soll nach Vorstellungen von CDU und FDP in den Probebetrieb gehen, um neue Konzepte für den Weiterbetrieb zu erproben. Einen weiteren Schwerpunkt will die Kreistagsgruppe darauf legen, die Kreisstraßen 40 und 19 mit Radwegen zu versehen. Die Gruppe spricht sich auch für ein neues Breitband-Projekt in der Niedergrafschaft, Nordhorn und der Obergrafschaft aus. Hier soll ein neuer Zuwendungsantrag ausgearbeitet werden, um den Ausbau von schnellem Internet voranzutreiben.

Alle zusätzlichen Maßnahmen will die CDU mit der FDP durch Einsparung gegenfinanzieren. Hilbers abschließend: „Der Haushalt wird von uns insgesamt mitgetragen und voll unterstützt. Er setzt die richtigen Zeichen, setzt Schwerpunkte bei Bildung, Infrastruktur und zur Stärkung der Gemeinden. Er ist solide finanziert. Altschulden werden in beträchtlichem Maße gesenkt und die Kommunen entlastet. Dieses Finanzpaket ist gut für die Grafschaft und die Zukunft des Landkreises.“