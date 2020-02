Empfehlung - Caritassammlung startet am 8. Februar in der Grafschaft

Nordhorn Halt zu finden in ausweglos scheinenden Situationen ist wichtig, denn es kann jeden plötzlich treffen: Unvorhergesehene Ereignisse, Krankheit oder Arbeitslosigkeit können Einzelne oder aber auch ganze Familien in Notlagen bringen. Dann ist die Unterstützung und Hilfe von anderen dringend nötig, die Halt geben. Aus diesem Grund findet vom 8. Februar bis 8. März die Caritassammlung statt, in diesem Jahr unter dem Motto „Wir HALTen zusammen!“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/caritassammlung-startet-am-8-februar-in-der-grafschaft-342920.html