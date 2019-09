Empfehlung - Caritas startet wieder eine Haussammlung in der Grafschaft

Nordhorn„Unvorhersehbare Ereignisse, Arbeitslosigkeit oder Krankheit können jeden treffen und dann braucht man in diesen Notlagen, egal ob als Einzelperson oder ganze Familie, kurzfristige Unterstützung und Hilfe von anderen“, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Caritas-Beratungsstellen und Kirchengemeinden im Bistum Osnabrück bieten in solchen Situationen Hilfe und Beratung.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/caritas-startet-wieder-eine-haussammlung-in-der-grafschaft-317697.html