Empfehlung - Caritas sammelt bis zum 3. März für den guten Zweck

Nordhorn Die Sammlung der Caritas findet vom 9. Februar bis 3. März statt. In diesem Jahr steht sie unter dem Motto „Füreinander da sein, miteinander Mensch sein“. In der Grafschaft Bentheim, wie auch im gesamten Bistum Osnabrück, bieten die Caritas-Beratungsstellen und Kirchengemeinden Hilfe und Beratung in problematischen Lebenssituationen. Oftmals trägt bereits eine kurzfristige und unkomplizierte finanzielle Hilfe schon dazu bei, dass die Betroffenen sich wieder fangen und ihre Schwierigkeiten überwinden. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/caritas-sammelt-bis-zum-3-maerz-fuer-den-guten-zweck-281634.html