Car-Sharing soll Elektroautos populär machen

Nordhorn Mit einem kreisweiten Car-Sharing-Angebot wollen Landkreis und Kommunen die Elektromobilität in der Region fördern und Anreize bieten, auf ein eigenes Auto zu verzichten. Unter Federführung des Landkreises entstehen zurzeit Pläne für ein Pilotprojekt. In jeder Stadt und Samtgemeinde soll zunächst eine Ladestation entstehen, an der ein Elektroauto als Mietwagen stationiert wird. Ob das Konzept realisiert werden kann, hängt aber von der Bewilligung der beantragten Fördermittel ab. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/car-sharing-soll-elektroautos-populaer-machen-346301.html