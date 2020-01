Empfehlung - Bundesförderung für Grafschafter Mobilitätsprojekt

Nordhorn Der Landkreis Grafschaft Bentheim, vertreten durch seine Planungsgesellschaft, ist eine der ausgewählten Kommunen. Im Fokus steht, die bereits vorhandenen und in Teilen umgesetzten Maßnahmen zur nachhaltigen Mobilität in einem integrierten Gesamtkonzept zu bündeln. Ein Mobilitätsmanager soll zusammen mit lokalen Akteuren ein Konzept erarbeiten, wie die Haltepunkte des neuen Schienenpersonennahverkehrs zu Mobilitätsstationen ausgebaut werden können, wie zum Beispiel an den Fahrradabstellanlagen am Bahnhof Bad Bentheim.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/bundesfoerderung-fuer-grafschafter-mobilitaetsprojekt-341602.html