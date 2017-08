Bund unterstützt weitere Kitas in der Region

gn Berlin. Elf Kindertagesstätten aus der Region starten mit dem neuen Krippenjahr ins Bundesprogramm „Sprach-Kita“. Das teilte die Servicestelle Sprach-Kitas dem CDU-Bundestagsabgeordneten Albert Stegemann mit. „In nun über 30 Einrichtungen im mittleren und südlichen Emsland sowie der Grafschaft Bentheim lässt sich der Bund die frühkindliche Sprachförderung rund 3,78 Millionen Euro kosten. Das ist eine richtig gute Investition in die Zukunft“, lobt Stegemann.

Dem Bund geht es bei den „Sprach-Kitas“ um die Weiterentwicklung der alltagsintegrierten sprachlichen Bildung. Dabei kommt der inklusiven Pädagogik sowie der Zusammenarbeit mit den Familien eine große Bedeutung zu. In den Einrichtungen wird eine halbe Stelle für eine zusätzliche Fachkraft gefördert, die das Kita-Team unterstützt. Zehn bis 15 Sprach-Kitas sind zudem jeweils in einem regionalen Verbund organisiert, der von einer zusätzlichen Fachberatung begleitet wird. In den neuen elf Kitas wird die Förderung bis Ende 2020 gewährt. Jährlich sind es 25.000 Euro je Einrichtung. In diesem Jahr wird die Förderung anteilig gewährt. Durch alltägliche sprachliche Bildung werden alle Kinder in den Kindertageseinrichtungen erreicht.

In der Grafschaft sind es sechs Einrichtungen, die künftig zusätzlich profitieren: der reformierte Kindergarten Wietkamp Strolche, der reformierte Kindergarten Mauerstraße und die Kita Rüskauer Rasselbande (alle Schüttorf) sowie die Martin-Luther-Kindertagesstätte, die Kita Wirbelwind sowie Kita Sonnenwald in Nordhorn.

Im Emsland sind das lutherische Familienzentrum Arche Noah, die Katholische Kindertagesstätte St. Barbara, das Haus des Kindes (alle Lingen), das Familienzentrum St. Vitus (Meppen) und die Kindertagesstätte St. Ursula (Haselünne) neu dabei.

„Kinder aus bildungsschwachen Familien, aber auch Kinder, deren Familiensprache nicht deutsch ist, werden besonders profitieren“, gibt sich Stegemann überzeugt. Aus seiner Sicht ist die Sprache Grundlage einer erfolgreichen Integration und Schulbildung. Umso wichtiger sei es, dass jedes Kind eine faire Chance durch frühe Förderung erhalte.