BUND liegt Arbeit mit Kindern und Jugendlichen am Herzen

gn Nordhorn. Die Bemühungen des BUND, die Vechte und ihre Aue im Sinne des BUND-Entwicklungskonzeptes zu gestalten, reichen nun von der Landesgrenze Nordrhein-Westfalen bis an die Staatsgrenze zu den Niederlanden. Das berichtete Walter Oppel, Vorsitzender der Kreisgruppe des BUND, der Mitgliederversammlung im Hotel Bonke in Nordhorn.

Das niederländische Konzept „Rust en Drukte in het Vechtdal“ („Ruhe und Betriebsamkeit im Vechtetal“) wird auf Betreiben des BUND auf den Bereich der Grafschaft übertragen: Hier werden Schwerpunktzonen für verschiedene Bereiche wie Tourismus, Landwirtschaft, Stadtentwicklung, aber auch Ruhegebiete für die Natur ausgewiesen. So ist festgelegt, was in den einzelnen Bereichen zugelassen wird und was nicht. Es geht um einen gemeinsamen Hochwasserschutz, die regionale Wirtschaftsentwicklung und den Umweltschutz im Vechte-Dinkel-System.

Bei der geplanten Südumgehung in Emlichheim führt die vorgeschlagene Trasse durch das Überschwemmungsgebiet links und rechts der Vechte und tangiert die Denne als Vorranggebiet für Natur und Landschaft. Der BUND hingegen setzt nach den Worten Oppels weiter auf einen Trassenverlauf, der den Ort weiträumig umfährt.

Aktuell werden vom zentralen Geschäftsbereich der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr die Unterlagen für die Linienabstimmung zusammengestellt. Hierbei wird auch die vom BUND vorgeschlagene Variante mit betrachtet.

Bedenken hat die Kreisgruppe laut Oppel auch bei dem geplanten Festival in Bad Bentheim vorgebracht. Die Freilichtbühne und vor allem der Bereich östlich der Franzosenschlucht mit den besonders sensiblen Bereichen im Bentheimer Höhenrücken sollen in das Festival einbezogen werden.

Der BUND sieht bei den Bentheimer Bergen ganz deutlich Gefahr im Verzug und kann das fürstliche Haus nur bitten, die Bentheimer Berge nicht für diese Veranstaltung zur Verfügung zu stellen. Oppel: „Die Kreisgruppe wird sich weiterhin für den Schutz dieses einmaligen Gebietes einsetzen.“

Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen liegt dem BUND auch in Zukunft besonders am Herzen. Eine Gemeinschaftsgartenaktion von interessierten Bürgern, die „Garten Freu(n)de“, etabliert sich in Nordhorn, berichtete Oppel.

Der BUND unterstützt dieses Projekt und gibt Hinweise zur ökologischen Ausgestaltung des Areals. Die Kreisgruppe des BUND beteiligt sich auch an der Umgestaltung der von der Naturschutzstiftung Grafschaft Bentheim gepachteten ehemaligen Baumschule Roetmann in Bimolten. Ziel ist es, die Fläche mit bedachten, gezielten Eingriffen zu entwickeln, um so die Vielfalt unterschiedlichster Lebensräume zu erhalten oder gar zu vergrößern.

Im Rahmen der Ertüchtigung des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV) der Bentheimer Eisenbahn begleitet die Kreisgruppe die Planungen, um etwa den Amphibienwanderungen, die aus dem Bentheimer Wald in die Gewässer im Kurbereich hinein erfolgen, begegnen zu können.

Weitere Informationen, auch der gesamte Vorstandsbericht, können auf der Internetseite www.bund-grafschaft-bentheim.de eingesehen werden.