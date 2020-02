Empfehlung - BUND-Kreisgruppe: Zipfelfalter ist Schmetterling des Jahres

Schüttorf Der auf der Vorwarnliste der bedrohten Arten stehende Grüne Zipfelfalter (Callophrys rubi) wurde vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) zum Schmetterling des Jahres 2020 gekürt. Obwohl wenig spezialisiert, steht der weit verbreitete Falter schon lange auf der „Vorwarnliste“ der gefährdeten Schmetterlinge. Ein Beispiel dafür, dass auch häufige Arten heute auf dem Rückzug sind. „Der Bestand des Grünen Zipfelfalters geht an vielen Stellen in Deutschland deutlich zurück“, erklärt Walter Oppel von der Kreisgruppe des BUND. „Das dramatische Artensterben betrifft auch Arten wie den Grünen Zipfelfalter. Dies ist umso bedenklicher, da der kleine grünschimmernde Falter keine besonderen Ansprüche an seinen Lebensraum stellt und sich von vielen unterschiedlichen Pflanzen ernähren kann.“ So fressen die Raupen Blüten, Blätter und unreife Früchte von vielen verschiedenen Pflanzenarten. Auch die ausgewachsenen Schmetterlinge saugen Nektar an unterschiedlichen Blüten wie Hahnenfuß, Klee, Weißdorn oder Hartriegel.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/bund-kreisgruppe-zipfelfalter-ist-schmetterling-des-jahres-345699.html