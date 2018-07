Empfehlung - BUND gibt Tipps gegen Zeckenbisse und Fuchsbandwürmer

Nordhorn „Bei einer Tour durchs Unterholz oder in hochgewachsenen Wiesen sollte auf jeden Fall dicht schließende Kleidung getragen werden“, rät Walter Oppel von der Kreisgruppe des BUND. „Denn Zecken, die nicht an die Haut kommen, können dort auch nicht stechen.“ Die Spinnentiere lassen sich übrigens nicht von Bäumen fallen, sondern lauern in der Regel an bis zu 1,50 Meter hohen Pflanzen auf ihren nächsten Wirt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/bund-gibt-tipps-gegen-zeckenbisse-und-fuchsbandwuermer-241880.html