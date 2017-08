Empfehlung - Bullifans treffen sich auf dem Campingplatz Wilsumer Berge

Wilsum.Mit dem VW Bulli die Welt bereisen: Für viele bleibt das ein Traum – andere hingegen haben den Punkt auf ihrer To-Do-Liste längst abgehakt. Was die letztere Fraktion betrifft, sind Norbert und Yvonne Möllers wohl so ziemlich das Paradebeispiel des gelebten Traumes. Das Ehepaar aus Metelen im Kreis Steinfurt ist stolzer Besitzer eines VW Bullis. „Seit fast 30 Jahren“, wie Norbert Möllers mit leuchtenden Augen im Gespräch berichtet. „Wir haben sogar unsere Flitterwochen in einem alten VW Bus verbracht.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/bullifans-treffen-sich-auf-dem-campingplatz-wilsumer-berge-202778.html