Bürgertelefon zu Corona: Schon über 80 Anfragen

Nordhorn Das Bürgertelefon des Landkreises zum Thema Corona-Virus wird rege in Anspruch genommen. Bis Freitag nachmittag haben sich schon mehr als 80 Grafschafter mit Fragen an die Hotline gewandt. Das Bürgertelefon ist täglich (auch am Wochenende) von 8 bis 17 Uhr unter der Rufnummer 05921 963333 zu erreichen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/buergertelefon-zu-corona-schon-ueber-80-anfragen-346846.html