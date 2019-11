Empfehlung - Bürgerinitiative will Bürgerentscheid zur Eissporthalle

Nordhorn Per Wahl will die Bürgerinitiative zur Rettung der Eissporthalle Nordhorn die Grafschafter Bevölkerung über die Zukunft der stillgelegten Sportstätte entscheiden lassen. Ein entsprechendes Bürgerbegehren werde aktuell vorbereitet, heißt es in einer schriftlichen Mitteilung der Initiative an den Kreistag, die den GN vorliegt. Ein Entscheid, dem eine Unterschriftensammlung vorausgehen würde, soll unter der Frage „Sind Sie dafür, dass der Landkreis Grafschaft Bentheim die Eissporthalle in Nordhorn in der zurzeit bestehenden Größe schnellstmöglich saniert?“ erfolgen, geht aus dem Schreiben hervor.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/buergerinitiative-will-buergerentscheid-zur-eissporthalle--329396.html