Bürgerinitiative lädt ein: Infoveranstaltung zur Eissporthalle

Genau eine Woche vor dem Bürgerentscheid lädt die „Bürgerinitiative zur Rettung der Grafschafter Eissporthalle“ zu einer Informationsveranstaltung am Sonntag, 30. April, nach Nordhorn ein. In der UCI Kinowelt, Nino-Allee 7, will die BI in der Zeit von 11 bis 14 Uhr laut eigener Ankündigung „vorstellen, wie die bestehende Eissporthalle zu sanieren ist“. Zudem werde sie „verschiedene Betreibermöglichkeiten zum kostendeckenden Betrieb“ präsentieren. Die Bürgerinitiative weist in ihrer Einladung darauf hin, dass die Zahl der Sitzplätze in dem Kino begrenzt ist, und rät daher dazu, frühzeitig zu erscheinen.