Bürgerentscheid: Landkreis informiert online über Eishalle

Nordhorn Am Sonntag, 27. September sind die Grafschafter aufgerufen, über die Zukunft der Eissporthalle in Nordhorn abzustimmen. Während die Vorbereitungen für diese Abstimmung innerhalb der Kreisverwaltung in vollem Gange sind, ist parallel eine Informationsseite im Internet an den Start gegangen. Auf www.grafschaft-bentheim.de können sich Interessierte ein Bild über den formalen Rahmen dieser Abstimmung verschaffen. Umfangreiche Informationen auf der Seite sollen einen Beitrag zur Meinungsbildung über das Thema Eissporthalle leisten.

„Wir haben die Prüfberichte zur Eissporthalle und ihren Mängeln wie auch ausführliche Erläuterungen zu Fragen der Sanierung, der damit verbundenen Kosten und eines möglichen künftigen Betriebes ins Netz eingestellt“, erklärt Landrat Uwe Fietzek. „Diese Seite soll in den nächsten Wochen noch um eine Kurzversion und eine Liste mit sogenannten FAQs, also häufig gestellten Fragen, erweitert werden. Ich kann nur an die Bürgerinnen und Bürger appellieren: Nutzen Sie diese Möglichkeit zur Information und machen Sie am 27. September von Ihrem Abstimmungsrecht Gebrauch“, appelliert Fietzek.