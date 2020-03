Empfehlung - Buchpremiere mit Autor und Trauerbegleiter Thomas Achenbach

Osnabrück In der Reihe „Wirtschaftsbücher!“ stellt die IHK in Osnabrück in loser Folge regionale Autorinnen und Autoren vor. Am 15. April gibt es von 18.30 bis 20.30 Uhr in der IHK Neuer Graben 38 in Osnabrück eine Buchvorstellung mit dem Osnabrücker Trauerbegleiter und Redakteur Thomas Achenbach. Sein Buch „Mitarbeiter in Ausnahmesituationen: Trauer, Pflege, Krise“ wurde im März im Hamburger Campus-Verlag veröffentlicht und befasst sich damit, wie persönlichen Problemsituationen am Arbeitsplatz angemessen begegnet werden kann.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/buchpremiere-mit-autor-und-trauerbegleiter-thomas-achenbach-347363.html