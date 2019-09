Bronze-Stern leuchtet über Hoogstede

Mit einem Projekt für mehr Nachhaltigkeit und Umweltschutz hat der SV Hoogstede das Rennen um die „Sterne des Sports“ gewonnen. Der Verein wurde am Montag in Nordhorn ausgezeichnet. Auf Platz 2 landete die DLRG Uelsen, Platz 3 ging an die SG Bad Bentheim.