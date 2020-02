Bovine Herpesvirus bei zwei Rinderbeständen festgestellt

Nordhorn In zwei Rinderbeständen in der Grafschaft Bentheim ist das sogenannte Bovine Herpesvirus (BHV1) aufgetreten. „Vonseiten der Veterinärabteilung des Landkreises sind die notwendigen Maßnahmen eingeleitet worden. Dazu gehören vor allem: Die Ermittlung der direkten und indirekten Kontaktbetriebe, die tierseuchenrechtliche Sperrung der betroffenen Betriebe und letztlich auch die Schlachtung beziehungsweise Tötung der Tiere“, teilt der Landkreis am Donnerstag mit. Die ersten Tiere seien schon getötet worden, auch das Landwirtschaftsministerium in Hannover, das Niedersächsische Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (LAVES) und die Tierseuchenkasse sind bereits informiert worden.

Die Krankheit betreffe nur Rinder und wird in Deutschland – anders als zum Beispiel in den Niederlanden – erst seit einigen Jahren als Tierseuchenfall mit Schlachtung oder gegebenenfalls mit der Tötung der Rinder behandelt. Für den Menschen sei das Virus ungefährlich.

Die Krankheit übertrage sich laut des Niedersächsischen Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Ernährung über einzelne unerkannt infizierte Tiere und verbreitet sich dann im Bestand weiter. Die virusbedingte Krankheit könne zu hohen wirtschaftlichen Verlusten in den Rinderbeständen führen. Erfolgt eine Tötung auf Anordnung können die Tierhalte eine Entschädigung erhalten.

In dem Jahr 2017 habe es laut des Ministeriums drei nachgewiesene Fälle in den Landkreisen Emsland, Vechte und Leer gegeben.

Nähere Informationen zur Bovinen Herpesinfektion finden sich auf der Internetseite des Landwirtschaftsministeriums:

https://www.ml.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/rinderseuche-bhv1---fragen-und-antworten-162881.html