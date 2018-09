Blitzer angezündet: Raser in Nordhorn verurteilt

Gildehaus/Nordhorn Zu 3600 Euro Geldstrafe und drei Monaten Fahrverbot ist jetzt ein Autofahrer durch das Amtsgericht Nordhorn verurteilt worden. Der junge Mann aus Borken war im August 2017 in Gildehaus mit einer Geschwindigkeitsüberschreitung von mehr als 40 Stundenkilometern geblitzt worden. Gemeinsam mit zwei Mitfahrern hatte er sich daraufhin an einer Tankstelle Benzin beschafft und anschließend die Messanlage des Landkreises in Brand gesetzt, um die Aufnahmen zu vernichten. Es war dabei ein erheblicher Sachschaden entstanden. „Ich bin der Polizei dankbar, dass sie den Täter ermitteln konnte und diese Tat daher auch geahndet werden konnte“, so Stefanie Geiger, Fachbereichsleiterin für Sicherheit und Ordnung beim Landkreis Grafschaft Bentheim.