Bildergalerie: Unsere GN-Fotos des Monats August

Ein ehemaliger Luftbeobachtungsturm der niederländischen Streitkräfte ist Aussichtsturm geworden. Der 1954 an der Grenzaa erbaute Turm sollte feindliche Flugzeuge erspähen, die unterhalb des Radars in den niederländischen Luftraum eindringen. Doch schon zehn Jahre später wurden sie wieder außer Dienst gestellt, denn es gab jetzt Tieffliegerradaranlagen und neue, schnellere Kampfflieger, die das antiquierte System der Luftbeobachtung überforderten. Fast alle dieser Relikte des Kalten Krieges stehen heute nicht mehr. Den Turm in Schoonebeek jedoch, den Fotograf Gerold Meppelink in der Luftaufnahme festgehalten hat, hat die Stichting Drents Monument restauriert und zu einem Aussichtsturm umfunktioniert.