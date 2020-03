Bildergalerie: Die Grafschaft steht still

Nordhorn „Groafschupper blieft ien Huus!“ lautet ein Slogan, den die Grafschafter Nachrichten seit einigen Tagen allen Facebook-Nutzern als Ergänzung zu ihrem Profilbild anbieten. Und die meisten Bürger im Landkreis nehmen sich dieses Motto zu Herzen und bleiben tatsächlich daheim.

Die Corona-Krise hat das öffentliche Leben in der Grafschaft weitgehend lahmgelegt. Geschäfte, Restaurants und Cafés bleiben geschlossen, Spielplätze und Ausflugsziele wie der Tierpark und die Burg sind gesperrt – und auch bei Urlaubern so beliebte Anlaufpunkte wie der Wohnmobilstellplatz in Nordhorn ist derzeit verwaist. Wie lange das noch so geht, weiß niemand.