Bewegende Bilder auf Kirchtürmen werben für Europawahl

Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Die Türme der reformierten Kirchen an den Marktplätzen in Nordhorn und Neuenhaus erstrahlen seit dem Freitagabend in den Farben Europas. Mit der Aktion sollen die Grafschafter dazu aufgerufen werden, am 26. Mai an der Europawahl teilzunehmen.

Nordhorn/Neuenhaus Die europäische Geschichte zusammengefasst in einem aufwendig produzierten Kurzfilm: Bilder von einer Grenzöffnung in der Grafschaft werden mit animierten Schriften auf die Mauern der Kirchen an den Marktplätzen in Neuenhaus und Nordhorn projiziert. Bis zur Europawahl am 26. Mai werden die Kirchtürme in den Abendstunden zur Leinwand. Die Organisatoren wollen so zur Teilnahme an der Wahl des Europäischen Parlaments aufrufen.