Empfehlung - Betriebsräte fordern Steuerfreiheit für Verpflegungsgeld

Nordhorn Der Deutsche Bundestag soll beschließen, den Verpflegungsmehraufwand bei auswärtiger Tätigkeit auch nach Ablauf von drei Monaten am gleichen Arbeitsort unbefristet steuerfrei zu belassen, fordern die Betriebsräte in einem Schreiben an den Petitionsausschuss des Bundestages. Unterzeichnet ist das Schreiben stellvertretendvon Maria Berning, Betriebsrätin der Firma Johann Bunte in Papenburg.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/betriebsraete-fordern-steuerfreiheit-fuer-verpflegungsgeld-263180.html