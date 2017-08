Besuch bei Honigbienen und im Hutewald

gn Nordhorn. Im Lehrbienenhaus im Tierpark Nordhorn zeigt der Kreisimkerverband Grafschaft Bentheim am Sonnabend, 5. August, auf anschauliche Weise die traditionelle Imkerei und seine Bienenvölker. Die Gratisführung im Tierpark widmet sich ganz diesem Thema. Imker Rainer Drescher stellt allen interessierten Besuchern das Bienenhaus und den angeschlossenen Schleuderraum vor. Auch die Arbeit eines Imkers wird in Theorie und Praxis präsentiert. Die Themenführung beginnt um 14.30 Uhr am Eingang des Zoos. Die Teilnahme ist kostenlos. Lediglich der Eintritt in den Tierpark muss entrichtet werden.

Im Bentheimer Hute- und Schneitelwald findet am Sonntag, 6. August, eine Gratisführung statt. Die Naturschutzranger werden allen Interessierten den historischen Wald und seine tierischen Bewohner wie Rinder und Ziegen näherbringen. Ob diese in dem 26 Hektar großen Gebiet zu sehen sind, ist allerdings immer ein Glücksspiel. Start der zweistündigen Führung ist um 14.30 Uhr am Brunnen vor dem Kurhaus, Am Bade 1 in Bad Bentheim.