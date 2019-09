Bereitschaften der Feuerwehren üben gemeinsam

Pattensen Ein erstes Übungsszenario sah am frühen Nachmittag einen größeren Waldbrand vor. Kurz darauf kamen unter anderem zwei Verkehrsunfälle und eine Vermisstensuche hinzu. Bei der Nachbesprechung der Übung wurde nach Angaben der Beteiligten die hervorragende interregionale und interkommunale Zusammenarbeit betont. Die Kreisfeuerwehrbereitschaft Grafschaft Bentheim wurde in einer Schule untergebracht und trat am Sonntagvormittag wieder ihre Heimfahrt an. Die Übung war aus einer Begegnung der beiden Bereitschaften beim Moorbrand in Meppen im vergangenen Jahr hervorgegangen.