Empfehlung - Bentheimer verteilt in Moldawien Geschenke an arme Kinder

Bad Bentheim. Während die meisten Menschen in der Grafschaft an einem Dezembertag gerade mittagessen, packt der 28-jährige Finanzberater Timo Veeneman mit mehr als 50 Gleichgesinnten die letzten Weihnachtspäckchen in drei Lastwagen. In den 40-Tonnern stapeln sich Tausende Kartons, allein 650 aus der Grafschaft und 4730 aus dem Emsland, gepackt von hilfsbereiten Menschen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/bentheimer-verteilt-in-moldawien-geschenke-an-arme-kinder-219125.html