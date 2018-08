Belohnung für Hinweise auf gelöste Radmuttern

Lingen Nachdem es in den vergangenen Wochen im Emsland und in der Grafschaft Bentheim zu zahlreichen Fällen gelöster Radmuttern an Autos gekommen ist, befasst sich nun eine vierköpfige Ermittlungsgruppe mit der Serie. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück hat darüber hinaus 1500 Euro Belohnung für Hinweise ausgelobt, die zur Ergreifung der Täter führen. „Die vier Ermittler werten aktuell insgesamt etwa 50 Taten aus, die sich in den beiden Landkreisen ereignet haben“, teilte Dr. Alexander Retemeyer, Oberstaatsanwalt bei der Staatsanwaltschaft Osnabrück, am Freitag mit. In drei Fällen haben sich die Räder komplett vom Fahrzeug gelöst. Menschen wurden dabei jedoch bislang nicht verletzt.

Mittlerweile sind laut Pressemitteilung bei unterschiedlichen Dienststellen mehrere vielversprechende Hinweise eingegangen. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück und die Polizeiinspektion Emsland / Grafschaft Bentheim gehen davon aus, dass ein Großteil der angezeigten Fälle auf das Konto eines Einzeltäters geht. Weitere Fälle könnten von Nachahmungstätern verübt worden sein. „Ein nicht unerheblicher Teil ist nach erster Auswertung jedoch auf handwerkliche Fehler der Betroffenen selbst zurückzuführen“, so der Staatsanwalt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0591 870 bei der Polizei Lingen zu melden.