Beflaggung aus Anlass des Endes des Zweiten Weltkrieges

Nordhorn Aus Anlass des 75. Jahrestages des Endes des Zweiten Weltkrieges in Europa und der Befreiung vom Nationalsozialismus werden am Freitag, 8. Mai, alle öffentlichen Gebäude beflaggt. Hintergrund: Der 8. Mai 1945 markiert das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa. Als Gedenktag erinnert er jährlich an die tiefe Zäsur von 1945, den Neuanfang und die doppelte Befreiung von Krieg und Nationalsozialismus. (Quelle: Bundeszentrale für politische Bildung).