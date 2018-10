Empfehlung - Bau der Nordumgehung läuft geräuschlos und zügig

Sachlich betrachtet geht es in den meisten Fällen um weniger als fünf, in Spitzenzeiten höchstens mal um 15 Minuten. Aber diese Verzögerung übersteigt in unserem durchgetakteten Alltag offenbar schon die Toleranzschwelle vieler Menschen. Sobald in der noch immer autoverwöhnten Grafschaft der Straßenverkehr irgendwo stockt, ist die Aufregung groß. Da kann eine neue Ampelanlage, die noch nicht so funktioniert, wie sie soll, schon mal einen wütenden „Shitstorm“ in den sozialen Netzwerken auslösen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/bau-der-nordumgehung-laeuft-geraeuschlos-und-zuegig-262944.html