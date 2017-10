Empfehlung - Bahn-Chaos: Viel Lob für ehrenamtliche Helfer

Bad Bentheim. „Notfallmanagement“ steht in schwarzen Lettern auf dem Einsatzauto der Deutschen Bahn, das am Freitagmorgen vor dem Eingang des Forums am Burg-Gymnasium parkt, flankiert von mehreren Fahrzeugen des DRK. Ein Bahnmitarbeiter klärt die am Donnerstag in Bad Bentheim gestrandeten Zugfahrgäste über die Lage nach dem Orkantief Xavier auf. 400 Reisende eines Zuges von Amsterdam nach Berlin waren am Donnerstag in Bad Bentheim gestrandet, nachdem der Sturm viele Bahnstrecken unbefahrbar gemacht hatte. Am Freitagmorgen hat sich die Situation nicht viel, aber zumindest ein wenig entspannt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/bahn-chaos-viel-lob-fuer-ehrenamtliche-helfer-210128.html