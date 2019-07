Alle Polizeimeldungen vom 1. Juni im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Bad Bentheim - Einbruch in Firma

Heute Nacht drangen bislang unbekannte Täter in die Fabrikrationshalle einer Firma in der Warschauer Straße ein. Die Täter hebelten anschließend mehrere Bürotüren auf, öffneten gewaltsam einen Getränkeautomaten und stahlen das Bargeld. Zudem wurde eine Kasse gestohlen. Die Höhe des Gesamtschadens ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922 9800 entgegen.

Nordhorn - Versuchter Einbruch

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Sonntag versucht in eine Spielothek in der Alfred-Mozer-Straße einzudringen, indem sie mehrere Dachplatten entfernten. In das Gebäude gelangten sie jedoch nicht. Der dadurch entstandene Schaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921 3090 entgegen.





+++ EMSLAND +++

Aschendorf - Feuer im Wald

Mehrere Personen haben gestern Morgen am Uferbereich des Bülter Sees ein kleines Lagerfeuer entzündet. Bei Eintreffen der Papenburger Polizei war das Feuer bereits gelöscht. Da die Hitze in den Boden gezogen war, wurde zusätzlich die Feuerwehr informiert. Die Freiwillige Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und elf Kräften vor Ort und verhinderte durch Löscharbeiten eine weitere Ausbreitung. Hinweise zu den Verursachern nimmt die Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961 9260 entgegen.

Papenburg - Feuer im Moor

Zwischen Samstagabend und Sonntagmittag ist es zu gleich drei Feuerwehreinsätzen in der Johann-Bunte-Straße gekommen. In Höhe der Einmündung zum Umländerwiek geriet aus noch ungeklärter Ursache eine Moorfläche in Brand. Am Samstagabend konnten die eingesetzten Feuerwehrkräfte aus Papenburg keinen Brand feststellen. Gestern Morgen wurden sie dann gegen 9.40 Uhr an genannter Stelle zu einem Böschungsbrand gerufen. Dieser konnte zügig gelöscht werden. Einen dritten Einsatz gab es am gestrigen Mittag, als eine rund 20 Quadratmeter große Moorfläche in Brand geraten war. Auch dieses Feuer brachten die Einsatzkräfte schnell unter Kontrolle. Gründe für das Feuer sind derzeit nicht bekannt. Eine mögliche Brandstiftung schließt die Polizei nicht aus. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961 9260 zu melden.

Papenburg - Unfall mit zwei Schwerverletzten

Gestern Abend kam es auf der Rheiderlandstraße zu einem Verkehrsunfall. Zwei Personen zogen sich dabei schwere Verletzungen zu. Eine 23-jährige Autofahrerin fuhr die Rheiderlandstraße in Richtung Splitting, als sie in einer Rechtskurve auf den Seitenstreifen geriet, gegenlenkte und die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Dabei fuhr sie auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Auto. Die 33-jährige Frau aus Papenburg musste durch die Feuerwehr aus ihrem zerstörten PKW befreit werden. Beide Frauen wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo sie zur Beobachtung im Krankenhaus verbleiben. Die Feuerwehr aus Papenburg war mit vier Fahrzeugen und 35 Kräften vor Ort. An den Fahrzeugen entstanden Schäden von rund 15000 Euro.

Heede - Mit 3,01 Promille Unfall verursacht

Gestern Mittag hat ein 40-jähriger Autofahrer auf der Neurheder Straße einen Unfall verursacht. Der Mann stand unter Alkoholeinfluss. Der 40-Jährige fuhr die Neurheder Straße in Richtung Heede, als er in Höhe der Waldstraße auf das Auto eines 74-jährigen Mannes auffuhr. Der Verursacher stand dabei deutlich unter Alkoholeinfluss. Ein entsprechender Test ergab einen Wert von 3,01 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Der 74-jährige Mann aus Groningen (NL) zog sich bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen zu. An den Autos entstanden Sachschäden in Höhe von ca. 3500 Euro.

Haren - Warntafeln beschädigt

Am frühen Samstagabend ist es in der Droste-Hülshoff-Straße zu einer Unfallflucht gekommen. Der bislang unbekannte Autofahrer war gegen 17:30 Uhr mit einem dunklen Kombi oder SUV in Richtung Claudiusstraße unterwegs, als er mit einem Blumenbeet kollidierte und dabei zwei Holzbalken und zwei Warntafeln beschädigte. Die Höhe des Schadens ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932 72100 entgegen.

Dörpen - Verkehrszeichen beschädigt

Die Polizei Papenburg sucht nach dem unbekannten Fahrer eines weißen Wohnmobils. Dieser hat bereits am 22.Juni in der Straße Auf dem Sand einen Unfall verursacht und dabei in Höhe der Hauptstraße eine Verkehrsinsel sowie ein Straßenschild beschädigt. Anschließend entfernte er sich in unbekannte Richtung. An seinem Wohnmobil dürfte durch die Kollision erheblicher Sachschaden entstanden sein. Die Beschädigungen an Schild und Verkehrsinsel schätzt die Polizei auf rund 600 Euro. Hinweise zu dem Verursacher werden unter der Rufnummer 04961 9260 entgegengenommen.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

