Empfehlung - B403 im Klosterbusch wieder frei

Nordhorn Gebaut wurde bis zur letzten Minute und auch über die Freigabe hinaus. Aber ab 15.30 Uhr konnte der Verkehr auf der B403 wieder ungestört rollen. Die neue Anschlussstelle Nordumgehung/Neuenhauser Straße war in den vergangenen Tagen in Rekordzeit fertiggestellt worden, weil die B403 wegen der Bauarbeiten am Bahnübergang „Nöst“ ohnehin für eine Woche voll gesperrt werden musste. Diese Zeit nutzten die Baufirmen, um auch den Anschluss der künftigen Umgehungsstraße an die B403 vorzeitig fertigzustellen. Restarbeiten werden dort aber noch einige Tage länger erledigt. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/b403-im-klosterbusch-wieder-frei-267859.html