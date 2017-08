Autsch: Die Wespen kommen

Die Staatenbildung ist nahezu abgeschlossen, die Brut ist geschlüpft. Jetzt gehen Tausende Wespen wieder auf Nahrungssuche und geraten dabei mit Menschen in Konflikt. Was schützt am besten vor Wespenstichen? – „Ruhe bewahren“, sagt Walter Oppel vom BUND.