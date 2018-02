Autofahrer vor der Grenze mit 124.500 Euro gestoppt

gn Osnabrück. Bei einer Fahrzeugkontrolle auf der Autobahn 30 an der Abfahrt Bad Bentheim haben Zöllner am Dienstagnachmittag in einem Auto 124.500 Euro Bargeld gefunden und sichergestellt. Das teilte das Hauptzollamt Osnabrück am Mittwoch mit.

Die Fragen der Zöllner nach mitgeführten Waffen, Betäubungsmitteln oder Bargeld von mehr als 10.000 Euro verneinten die vier osteuropäischen Insassen des kontrollierten Autos. Bei der weiteren Überprüfung verwickelten sich die Reisenden in Widersprüche. Daraufhin entschlossen sich die Ermittler zu einer Intensivkontrolle des Autos und fanden in zwei Herrentaschen und einer schwarzen Wollmütze insgesamt 124.500 Euro.

Die Männer behaupteten, dass sie mit dem Geld Fahrzeuge in den Niederlanden kaufen wollten. Wegen der fehlenden Anzeige des Bargelds leiteten die Ermittler Bußgeldverfahren ein. Da die anschließenden Erklärungsversuche der Reisenden wenig glaubwürdig erschienen, stellten die Zöllner das Bargeld sicher.

Die weiteren Ermittlungen hat die gemeinsame Ermittlungsgruppe vom Zollfahndungsamt Essen und dem Zollkriminalamt aus Nordrhein-Westfalen übernommen.

Zusatzinformation

Die Kontrolleinheiten des Zolls überwachen den Verkehr mit Bargeld und gleichgestellten Zahlungsmitteln über die Grenzen Deutschlands zu anderen Mitgliedstaaten der EU und im Landesinnern.

Anzeigepflichtig sind Bargeld und diesem gleichgestellte Zahlungsmittel im Gesamtwert von mehr als 10.000 Euro je Person. Durch die Anzeigepflichtigen sind auch die Herkunft, der wirtschaftlich Berechtigte sowie der Verwendungszweck darzulegen.