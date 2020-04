/ Lesedauer: ca. 1min Autofahrer fahren durch Gegenverkehr in Blankekreisel

Am Kreisverkehr in der Blanke kommt es zu teils chaotischen Szenen. Manch Autofahrer ignoriert die Beschilderung, fährt trotz Sperrung in die Baustelle und dann durch den Gegenverkehr in den Kreisel ein.