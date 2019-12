Empfehlung - Ausstellung im Kreishaus macht Mut und fordert die Politik

Fühlen sich Jugendliche in der Grafschaft wohl? Und sind sie mit dem Freizeitangebot zufrieden? 4400 Schüler haben auf diese und andere Fragen geantwortet und in großer Zahl erkennen lassen, dass sie sich nicht ernst genommen fühlen, wenn es darum geht, aktiv ihr Umfeld mitzubestimmen. Wenige Wochen nachdem die Ergebnisse dieser Studie im Nino-Hochbau präsentiert wurden, zeigt „Jugend“ jetzt an anderer Stelle, was sie drauf hat. Der Kreisjugendring – obwohl ohne Vorstand – präsentiert den Besuchern der Kreisverwaltung im Foyer aussagekräftige Wandbilder aus dem Innenleben der Jugendarbeit im Landkreis. Es sind positive, Mut machende Szenen, die sich dem Betrachter unmittelbar erschließen. Sie transportieren klare Botschaften in Schlagwörtern: Kreativität. Grenzenlos. Verantwortung. Vertrauen. Sicherheit. Dynamik. Zusammenarbeit. Lebensfreude. Einsatzbereitschaft.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/ausstellung-im-kreishaus-macht-mut-und-fordert-die-politik-333427.html