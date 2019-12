Empfehlung - Ausstellung erzählt Geschichte des Schienenpersonenverkehrs

Nordhorn Diese hat das Kommunal- und Kreisarchiv in Zusammenarbeit mit dem Grafschafter Modell- und Eisenbahnclub „Graf MEC“ zusammengestellt. Die Ausstellung, die am Mittwochabend im Kreisarchiv eröffnet wurde, zeigt Bilder und Texte aus dem gleichnamigen Buch von Ralf Tyborcyk und Herbert Raben, das vor wenigen Monaten erschienen ist. „Wir sind ein Archiv und kein Museum. Deshalb zeigen wir in unserem Foyer nur einen Ausschnitt der Ausstellung, die künftig in erweiterter Form auch an anderen Standorten zu sehen sein soll“, sagte Kreisarchivar Christian Lonnemann.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/ausstellung-erzaehlt-geschichte-des-schienenpersonenverkehrs-333845.html