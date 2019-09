Aus Grün wird Blau: neue Dienstkleidung für den Zoll

Weg mit dem grün, her mit dem blau: Die Zöllner des Hauptzollamts Osnabrück sind ab dem 15. September in neuer blauer Dienstkleidung im Einsatz. Mit der Umstellung reiht sich der Zoll in die Farbgestaltung der europäischen Sicherheitsbehörden ein.