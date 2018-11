Aufklärung über Aids in Nordhorn: „Streich die Vorurteile!“

Am Welt-Aids-Tag (Sonnabend 1. Dezember) wollen die engagierten Mitarbeiter der Aids-Hilfe auch in der Grafschaft über die Krankheit und den Umgang mit ihr informieren. Am Vormittag gibt es einen Infostand bei Marktkauf im Rawe-Ring-Center in Nordhorn.