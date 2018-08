Aufbau für das Grafschaft Open Air läuft auf Hochtouren

Am Samstag geht das Grafschaft Open Air Festival mit Revolverheld, Michael Patrick Kelly, Wincent Weiss, Amanda und der Band Next in seine 5. Ausgabe. Das Betriebsgelände der Bentheimer Eisenbahn in Nordhorn verwandelt sich derzeit in einen Festivalplatz.