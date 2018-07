Empfehlung - Auf der Nordumgehung in Nordhorn geht es voran

Nordhorn Nur im Schritttempo schiebt der große lindgrüne Straßenfertiger sich auf seinen Raupenketten voran, aber er kennt keine Pause. Unaufhörlich füttert ihn sein gelber „Zwilling“, der direkt vorwegfahrende Beschicker, mit 200 Grad heißer Asphaltmischung, die ihm ganze Kolonnen von Sattelzügen in den Rachen schütten. Der Fertiger trägt das Mischgut in einem einzigen Arbeitsgang zu einer acht Meter breiten glatten Fahrbahndecke auf. Dahinter tanzt das Ballett der Straßenwalzen, um das noch heiße schwarze Asphaltband zu einem hochfesten Straßenbelag zu verdichten. So wächst die Nordhorner Nordumgehung auf ihrem ersten Teilabschnitt überraschend schnell von einem Sandwall zu einer erkennbaren Straße heran.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/auf-der-nordumgehung-in-nordhorn-geht-es-voran-242466.html