Empfehlung - Auf den Spuren der Grafschafter Vorfahren

Nordhorn. Das gemeinsame Treffen der amerikanischen und deutschen Abteilung der Bentheimer International Society (BIS) hat am Samstagabend noch gar nicht richtig angefangen, da werden im Forum der Grafschafter Nachrichten bereits große Blätter mit Stammbäumen ausgepackt und Verbindungen besprochen. Die Stimmung ist locker, es wird auf Englisch und Deutsch geklönt. Die BIS war der Einladung von GN-Geschäftsführer Jochen Anderweit gefolgt. „Knapp 170 Jahre nach der Auswanderung sitzen hier die Nachkommen zusammen. Da kann man nur staunen“, sagt Wilhelm Beuker, stellvertretender deutscher Kontaktmann der BIS, in seiner Begrüßungsrede. „Die Gründe für die Auswanderung waren damals Armut und die Verfolgung bestimmter Glaubensrichtungen“, erläutert Beuker in seiner Einführung. Um 1847 herum seien viele der Vorfahren der 43 Teilnehmer der akutellen Reise ausgewandert. Einige ihrer Nachfahren waren bereits einmal in der Grafschaft und nutzen die Reise, um erneut Kontakt mit Verwandten aufzunehmen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/auf-den-spuren-der-grafschafter-vorfahren-208670.html