„Art²“-Wanderausstellung jetzt im Nordhorner Kreishaus

gn Nordhorn. Die von der Sprachförderklasse der Berufsbildenden Schulen Gesundheit und Soziales geschaffenen Arbeiten thematisieren biografische Erfahrungen, die die Schülerinnen und Schüler in ihren Heimatländern Syrien, Afghanistan, Irak und Albanien auf ihrer Reise nach Deutschland und vor Ort in der Grafschaft gemacht haben (die GN berichteten bereits ausführlich). Im Fokus des aktuellen Ausstellungsteils stehen der Mensch und sein Grundbedürfnis nach Frieden und Sicherheit. Die Besucher erwartet eine facettenreiche Auswahl an Skulpturen und Bildern.

Die Wanderausstellung in der Kreisverwaltung an der van-Delden-Straße 1 – 7 in Nordhorn hat montags bis donnerstags von 8.30 bis 12.30 Uhr sowie von 14.30 bis 16 Uhr und freitags von 8 bis 12 Uhr geöffnet.