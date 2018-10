Archäologen finden in Uelsen „Schlüssel“ aus der Bronzezeit

Was bisher nur vermutet wurde, ist jetzt bewiesen: Archäologische Funde in Uelsen belegen einen Zusammenhang zwischen bronzezeitlichen Siedlungen am Lemker Berg und dem Gräberfeld am Rietberg. Am Lemker Berg fanden die Archäologen noch mehr Interessantes.