Empfehlung - Arbeitsmarktbilanz: Fast jeder Grafschafter hat Arbeit

Nordhorn „Der Rückgang der Arbeitslosigkeit ist in der Grafschaft derzeit so stark wie nie zuvor“, bilanzierte Landrat Friedrich Kethorn am Montag gemeinsam mit Michael Motzek, Fachbereichsleiter Soziales und Gesundheit, und Gitta Mäulen, Leiterin Jobcenter, die aktuelle Entwicklung der Arbeitslosenquote in der Grafschaft. Diese lag im Februar bei 2,6 Prozent. Kethorn: „Es herrscht nun nahezu Vollbeschäftigung.“ Der Arbeitsmarkt sei momentan sehr aufnahmefähig, in vielen Grafschafter Unternehmen herrsche ein Fachkräftemangel. Im Vorjahr lag die Gesamtarbeitslosenquote bei 3,3 Prozent. Laut Kethorn ist das eine erfreuliche Entwicklung, auf dessen Erfolg sich der Landkreis jedoch nicht ausruhen dürfe. Vielmehr stehe für das aktuelle Jahr die Integration von Langzeitarbeitslosen im Vordergrund.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/arbeitsmarktbilanz-fast-jeder-grafschafter-hat-arbeit-286120.html