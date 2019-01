Empfehlung - Arbeitsmarkt in 2019: Fachkräftemangel bleibt Risikofaktor

Nordhorn Die niedrigste Arbeitslosenquote für 2018 in ganz Niedersachsen weist die Arbeitsagentur in Nordhorn für ihren Bezirk aus. „In der Grafschaft und dem Emsland haben wir Vollbeschäftigung erreicht", berichtet Joachim Haming, Chef der Arbeitsagentur in Nordhorn. Er beschreibt den hiesigen Arbeitsmarkt als sehr „dynamisch".(...).