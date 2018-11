Arbeitsagentur: Markt zeigt sich stabil

Nordhorn In der Grafschaft Bentheim gab es mit 2007 Arbeitslosen im November drei Menschen (0,1 Prozent) mehr als noch im Oktober. Die Arbeitslosenquote beträgt wie im Vormonat 2,7 Prozent. Die Arbeitslosenquote im Gesamtbezirk der Arbeitsagentur Nordhorn blieb im November konstant bei 2,4 Prozent. Sie liegt damit weiter deutlich unter dem Vorjahreswert von 2,7 Prozent. Mit 6111 Menschen waren bei den Geschäftsstellen der Agentur und den Jobcentern 95 Personen (1,5 Prozent) weniger erwerbslos gemeldet als im Oktober.

„Der Arbeitsmarkt zeigt sich erfreulich stabil“, sagt Hans-Joachim Haming, Vorsitzender der Geschäftsführung der Arbeitsagentur. „Durch die milden Temperaturen und die gute Beschäftigungslage ist noch keine Eintrübung auf dem Arbeitsmarkt zu erkennen“. Auch Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen und längerer Dauer der Arbeitslosigkeit konnten von der guten Arbeitsmarktlage profitieren.

Hohe Personalnachfrage

Die Personalnachfrage der Betriebe ist unverändert hoch. So wurden in November erneut mehr offene Stellen gemeldet. „Dies schafft auch zum Jahresende hin noch gute Jobperspektiven für Bewerber“, berichtet Haming. Für die Betriebe in der Grafschaft und im Emsland werde es gleichwohl schwieriger, geeignetes Personal zu finden: „Die Einstellung von Älteren, Geringqualifizierten, Berufsrückkehrerinnen oder Ausländern könnte eine Möglichkeit sein, den Personalbedarf zu decken.“ Im November zeigten Betriebe und Verwaltungen der Agentur 1412 offene Stellen an. Das sind 168 (13,5 Prozent) mehr als im Vormonat und 276 (16,4 Prozent) weniger als im Vorjahr. Stellenzugänge kamen vor allem aus dem verarbeitenden Gewerbe, dem Gesundheits- und Sozialwesen und dem Handel. Im November gab es 6576 Stellen, über deren Besetzung noch nicht endgültig entschieden war.

Vom Rückgang der Arbeitslosigkeit profitierten mehr Frauen als Männer. Mit 2901 arbeitslosen Frauen waren 74 weniger im Bestand als noch im Oktober. Bei den Männern war eine Reduzierung von 21 auf 3210 Personen zu verzeichnen. Der Anteil der Männer an allen Arbeitslosen betrug 52,5 Prozent, der der Frauen lag bei 47,5 Prozent. Der Anteil der Jugendlichen an den Arbeitslosen betrug 9,9 Prozent. Diese Zahl sank um 15 auf 602. Das ist gegenüber Oktober ein Minus von 2,4 Prozent.

Arbeitslosenquote und Arbeitslosenzahl im Landkreis Grafschaft Bentheim

Quelle: Agentur für Arbeit, Nordhorn