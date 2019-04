Empfehlung - April, April: Bordell im Bahnhof und digitaler Klingelbeutel

Nordhorn „Demnächst hier Eros Center“ stand am Montagmorgen noch groß und in pinken Buchstaben auf einem Fenster des Nordhorner Bahnhofes. Ausgerechnet hier zieht ein Bordell ein, wo ab Juli wieder Personenzüge halten und zahlreiche Bahnreisende ein- und aussteigen sollen? Joachim Berends, Vorsitzender der Bentheimer Eisenbahn (BE), gibt Entwarnung. „Da hat sich wohl jemand einen Spaß mit uns erlaubt“, sagt er auf GN-Nachfrage. Ein solches Etablissement werde weder jetzt, noch in Zukunft in BE-Gebäude ziehen. Unklar ist allerdings, wer die Werbung am Bahnhofsfenster angebracht hat – die BE war es laut Berends jedenfalls nicht.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/april-april-bordell-im-bahnhof-und-digitaler-klingelbeutel-289852.html